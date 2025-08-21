Haber Tarihi: 21 Ağustos 2025 15:41 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 15:41

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025

Bugün (21 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025
Abone Ol
21 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

21 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 21 Ağustos maç takvimi

21 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio

20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc

20:00 Brann - AEK Larnaca

21:00 Panathinaikos - Samsunspor (HT Spor)

21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht

21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev

21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad

21:15 Slovan Bratislava - Young Boys

21:30 Lech Poznan - Genk

21:45 Aberdeen - FCSB

21:45 Rijeka - PAOK

22:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga

UEFA Konferans Ligi - Play Off

19:00 Rosenborg - Mainz 05

20:00 Györi ETO - Rapid Wien

20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia

20:00 Hacken - CFR Cluj

20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola

20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova (TRT 1)

21:00 RC Strasbourg - Brondby

21:00 Polessya - Fiorentina

21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano

21:00 Drita - Differdange 03

21:00 Shakhtar Donetsk - Servette (Exxen)

21:00 Anderlecht - AEK Atina

21:00 Celje - Banik Ostrava

21:00 Breidablik - Virtus

21:00 Olimpija Ljubljana - Noah

21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar

21:00 Sparta Prag - Riga FC

21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana

21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş (S Sport, S Sport Plus)

21:45 Shelbourne - Linfield FC

22:00 Crystal Palace - Fredrikstad

22:00 Hibernian - Legia Varşova

22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali

22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Midtjylland - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta? | Midtjylland - KuPS Kuopio maçı canlı izle şifresiz Gündem Midtjylland - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta? | Midtjylland - KuPS Kuopio maçı canlı izle şifresiz
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025
1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Samsunspor, Panathinaikos karşısında beyaz formayla! Samsunspor Samsunspor, Panathinaikos karşısında beyaz formayla!
Valentin Rosier'den Türkiye itirafı! Beşiktaş Valentin Rosier'den Türkiye itirafı!
Tottenham'da 80 milyon Euro'luk hazırlık: Savinho Tottenham Tottenham'da 80 milyon Euro'luk hazırlık: Savinho
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı Trendyol Süper Lig Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri açıklandı
Karşıyaka, Ömer Faruk için beklemede! TFF 3. Lig Karşıyaka, Ömer Faruk için beklemede!
Göztepe Basketbolda umut dolu Göztepe Göztepe Basketbolda umut dolu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Napoli'den Victor Osimhen itirafı!
2
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber!
3
Fenerbahçe'de mutlu son: Alvarez
4
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
5
Beşiktaş'tan kanata samuray hamlesi: Nakamura!
6
Galatasaray'a müjde: Leroy Sane
7
Galatasaray'dan Ederson için yeni teklif!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.