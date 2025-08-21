Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025

21 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...
UEFA Avrupa Ligi - Play Off
19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio
20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc
20:00 Brann - AEK Larnaca
21:00 Panathinaikos - Samsunspor (HT Spor)
21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht
21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev
21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad
21:15 Slovan Bratislava - Young Boys
21:30 Lech Poznan - Genk
21:45 Aberdeen - FCSB
21:45 Rijeka - PAOK
22:00 Lincoln Red Imps - Sporting Braga
UEFA Konferans Ligi - Play Off
19:00 Rosenborg - Mainz 05
20:00 Györi ETO - Rapid Wien
20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia
20:00 Hacken - CFR Cluj
20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola
20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova (TRT 1)
21:00 RC Strasbourg - Brondby
21:00 Polessya - Fiorentina
21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano
21:00 Drita - Differdange 03
21:00 Shakhtar Donetsk - Servette (Exxen)
21:00 Anderlecht - AEK Atina
21:00 Celje - Banik Ostrava
21:00 Breidablik - Virtus
21:00 Olimpija Ljubljana - Noah
21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar
21:00 Sparta Prag - Riga FC
21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana
21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş (S Sport, S Sport Plus)
21:45 Shelbourne - Linfield FC
22:00 Crystal Palace - Fredrikstad
22:00 Hibernian - Legia Varşova
22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali
22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers