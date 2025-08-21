Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Ağustos 2025

21 Ağustos Perşembe bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Ağustos Perşembe günün maçları listesi...21 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 21 Ağustos maç takvimiUEFA Avrupa Ligi - Play Off19:30 Midtjylland - KuPS Kuopio20:00 Malmö FF - Sigma Olomouc20:00 Brann - AEK Larnaca21:00 Panathinaikos - Samsunspor (HT Spor)21:00 Zrinjski Mostar - Utrecht21:00 Maccabi Tel Aviv - Dynamo Kiev21:00 Shkendija 79 - Ludogorets Razgrad21:15 Slovan Bratislava - Young Boys21:30 Lech Poznan - Genk21:45 Aberdeen - FCSB21:45 Rijeka - PAOK22:00 Lincoln Red Imps - Sporting BragaUEFA Konferans Ligi - Play Off19:00 Rosenborg - Mainz 0520:00 Györi ETO - Rapid Wien20:00 Wolfsberger AC - Omonia Nicosia20:00 Hacken - CFR Cluj20:00 Hamrun Spartans - Rigas Skola20:45 Başakşehir FK - Universitatea Craiova (TRT 1)21:00 RC Strasbourg - Brondby21:00 Polessya - Fiorentina21:00 Neman Grodno - Rayo Vallecano21:00 Drita - Differdange 0321:00 Shakhtar Donetsk - Servette (Exxen)21:00 Anderlecht - AEK Atina21:00 Celje - Banik Ostrava21:00 Breidablik - Virtus21:00 Olimpija Ljubljana - Noah21:00 Levski Sofia - AZ Alkmaar21:00 Sparta Prag - Riga FC21:15 Jagiellonia Bialystok - Dinamo Tirana21:15 Lausanne Sports - Beşiktaş (S Sport, S Sport Plus)21:45 Shelbourne - Linfield FC22:00 Crystal Palace - Fredrikstad22:00 Hibernian - Legia Varşova22:00 Rakow Czestochowa - Arda Kardzhali22:00 Santa Clara - Shamrock Rovers