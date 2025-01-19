Haber Tarihi: 19 Ocak 2025 14:25 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 14:25

Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 19 Ocak 2025

19 Ocak 2025 | Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları vatandaşların gündeminde. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı? İşte Kabine Toplantısı konuları ve tarihi

Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 19 Ocak 2025
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19 Ocak 2025 | Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve emekliye ek zam düzenlemesi ele alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündemine çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki son gelişmeler ve ekonomiyle ilgili alınacak yeni kararlar ele alınacak. Toplantıda, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politikalarına yönelik önemli adımlar değerlendirilecek.
GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİ VE TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GİRİŞİMLERİ

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının son durumu olacak. Türkiye'nin bu süreçteki diplomatik çabaları ve olası yeni adımlar masaya yatırılacak. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgede barışın sağlanması için atılacak adımlar tartışılacak.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM VE İKİLİ İLİŞKİLER

Suriye'deki gelişmeler de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Şam'dan Ankara'ya yapılan son ziyaretlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Savunma Bakanı Ali Abbas ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Enes Hattab'ın Ankara temasları sonrası, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYONLAR

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonların son durumu ve geleceğe yönelik stratejiler ele alınacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve güvenlik politikaları masaya yatırılacak.

EKONOMİDE YENİ KARARLAR


Toplantıda, ekonomiyle ilgili son gelişmeler ve alınacak yeni kararlar da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele, istihdam politikaları ve yatırım projeleri gibi konular, Kabine'nin gündeminde olacak. Ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin desteklenmesi için atılacak adımlar tartışılacak.

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