Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? 19 Ocak 2025

19 Ocak 2025 | Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son yapılan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyaseti ve emekliye ek zam düzenlemesi ele alınmıştı. Şimdi gözler yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündemine çevrildi. Peki, kabine toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda, Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki son gelişmeler ve ekonomiyle ilgili alınacak yeni kararlar ele alınacak. Toplantıda, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politikalarına yönelik önemli adımlar değerlendirilecek.Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının son durumu olacak. Türkiye'nin bu süreçteki diplomatik çabaları ve olası yeni adımlar masaya yatırılacak. Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve bölgede barışın sağlanması için atılacak adımlar tartışılacak.Suriye'deki gelişmeler de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Şam'dan Ankara'ya yapılan son ziyaretlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Savunma Bakanı Ali Abbas ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Enes Hattab'ın Ankara temasları sonrası, güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında atılabilecek adımlar değerlendirilecek.Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonların son durumu ve geleceğe yönelik stratejiler ele alınacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve güvenlik politikaları masaya yatırılacak.Toplantıda, ekonomiyle ilgili son gelişmeler ve alınacak yeni kararlar da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele, istihdam politikaları ve yatırım projeleri gibi konular, Kabine'nin gündeminde olacak. Ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin desteklenmesi için atılacak adımlar tartışılacak.