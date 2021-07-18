Buffon: '4-5 yıl daha oynayabilirim'

Futbola başladığı Parma'ya yeniden dönerek kariyerini sürdüren 43 yaşındaki Gianluigi Buffon, 4-5 yıl daha futbol oynayabileceğini söyledi.



Buffon yaptığı açıklamada kendisini zinde hissettiğini belirterek, "Parma ile ilk maçıma çıktığımdan bu yana 21 yıl geçti. Bu da yaklaşık 9000 gün demek. Bir sporcu, kaleci ve özel bir insan olduğumu kanıtlama arzum sürüyoe. Bu yüzden oynamaya devam etmek isyiuorum" diye konuştu.



Buffon açıklamasının devamında, "Benim yaşımda oynamaya devam edip etmeyen olduğunu bilmiyorum ama önümüzdeki 4-5 boyunca iyi şeyler yapabilirim. Fiziksel olarak iyi hissediyorum. Ayrıca çok fazla deneyim kazandım" diye konuştu.



Transfer sürecinde kendisini heyecanlandıran teklifler üzerinde durduğunu belirten deneyimli eldiven, "Doğru motivasyon olmadığında veya kalbinize dokunmayan bir seçim yaparsanız kafanızda şüpheler olabilir. Ben Parma'yı seçerken tabii ki hiç şüphe yaşamadım" şeklinde görüşlerini bildirdi.



