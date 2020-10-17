Bucaspor 1928'de 3 pozitif test çıktı

3. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de toplam 3 futbolcunun yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı

Bucaspor 1928'de 3 pozitif test çıktı
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17 Ekim 2020 02:51
Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanı sıra idari kadrodaki 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. 

Bu kişilerin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Manisaspor'u konuk edecek.



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