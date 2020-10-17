Bucaspor 1928'de 3 pozitif test çıktı

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanı sıra idari kadrodaki 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Bu kişilerin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Manisaspor'u konuk edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanı sıra idari kadrodaki 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Bu kişilerin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Manisaspor'u konuk edecek.