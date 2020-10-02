Bu sezon ülke puanında Faroe'den bile kötüyüz!

Avrupa'da elemelerde mücadele eden 3 takımımız olan Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un elenmesiyle birlikte yola Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir, Avrupa Ligi'nde ise Sivasspor ile devam edeceğiz.



Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalamaması ve ekstra puan alamaması sonrası şu ana kadar toplam 9.500 puan toplandı. 5 katılımcımız olması nedeniyle ülke puanına yansıması ise 9.500 puanın 5'e bölünmesiyle 1.900 puan yazıldı.



9.500 puana Başakşehir 4.000, Galatasaray 3.500, Beşiktaş 1.500, Aytemiz Alanyaspor ise 0.500 puan katkı sağladı. Sivasspor ise henüz puan kazandıramadı. Bu sezon toplanan puanlar göz önüne alındığında 55 ülke arasında 31. olduk.



1.900 puanla geride kaldığımız ve UEFA sıralamasında bizden geride olan ülkeler ise şunlar:4.000 Macaristan



4.000 İskoçya

4.000 İsrail

3.625 Danimarka

3.500 Polonya

3.500 Norveç

3.250 Güney Kıbrıs

3.000 Sırbistan

3.000 Bulgaristan

2.833 Kuzey İrlanda

2.750 Romanya

2.750 Faroe Adaları

2.625 Bosna Hersek

2.500 İsveç

2.500 Yunanistan

2.375 İsviçre

2.300 Avusturya

2.250 Azerbaycan

2.250 Slovenya

2.00 Arnavutluk



