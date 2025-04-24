Haber Tarihi: 24 Nisan 2025 13:47 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 13:47

Bu Gece Deprem Olacak mı? İstanbul'da Bu Gece Deprem Olabilir mi?

İstanbul gibi deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların aklında sıkça aynı soru beliriyor: "Bu gece deprem olacak mı?" Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması ve İstanbul'un deprem kuşağındaki konumu, deprem olasılığı konusunu her zaman tutmaktadır. Peki, 24 Nisan 2025 Perşembe gecesi deprem bekleniyor mu? İstanbul'da bu gece deprem olma ihtimali var mı? İşte uzmanların görüşleri, mevcut deprem aktivitesi ve merak edilen tüm detaylar bu haberimizde!

Bu Gece Deprem Olacak mı? İstanbul'da Bu Gece Deprem Olabilir mi?
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Öncelikle belirtmek gerekir ki, deprem tahmini yapmak günümüz bilim ve teknolojisiyle henüz mümkün değildir. Ne zaman, nerede ve ne büyüklükte bir deprem olacağını önceden kesin olarak söyleyebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Bu nedenle, "bu gece deprem olabilir mi?" sorusuna kesin bir "evet" veya "hayır" yanıtı vermek mümkün değildir. Ancak, bilim insanları ve sismologlar, geçmiş deprem verileri, fay hatlarının hareketleri ve jeolojik araştırmalar sonucunda deprem riski taşıyan bölgeleri belirleyebilir ve olası deprem senaryoları üzerinde çalışabilirler.

TÜRKİYE'DE SÜREKLİ DEPREM RİSKİ BULUNUYOR

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığından, ülke genelinde deprem olma olasılığı her zaman mevcuttur. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) gibi büyük fay zonları, sürekli olarak tektonik hareketliliğe sahne olmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, herhangi bir zamanda deprem meydana gelebilir. Ancak, belirli bir gece veya zaman dilimi için kesin bir deprem olasılığı belirtmek bilimsel olarak mümkün değildir. 

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: 

"Arkadaşlar, evimize girelim mi. Girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs varsa girmeyin. Evinizden gece kolon , kirişlerden sesler geliyorsa girmryin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin. Sevgiyle."



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