Broussard: "Lakers şampiyon olamazsa, bu kesin bir başarısızlıktır"

Spor analisti Chris Broussard, Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu kazanmadığı takdirde, bunun "kesin bir başarısızlık" olacağını söyledi.



Lakers, bu sezona yüksek beklentilerle girmişti. Bunun nedeni ise, son altı sene playoffları kaçırdıktan sonra büyük bir hamle yaparak, Anthony Davis'i bir takasla Los Angeles'a getirmeleriydi.



Her ne kadar Kawhi Leonard'ı serbest oyuncu döneminde Clippers'a kaptırmış olsalar da, Lakers, bu sezon şampiyonluğu kazanma şansının yüksek olduğundan emindi.



FS1'in "First Things First" programı sırasında Broussard, Lakers'ın bu sezon sahip olduğu "sorumluluk" üzerine konuştu ve şampiyonluk dışında kesin bir başarısızlık yaşamış olacaklarını iddia etti:



"Lakers şampiyonluğu kazanmazsa, kesinlikle bu bir başarısızlık olur. En iyi oyuncunuz 17. sezondayken, gelecek yıl bu seviyede kalacağının garantisi yok. Moral zaferi diye bir şey olamaz. Şampiyonluk veya başarısızlık gözüyle bakmalılar."