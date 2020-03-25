Brighton & Hove Albion, sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet verecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz maç bileti verileceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Brighton & Hove Albion, sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet verecek
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25 Mart 2020 18:49
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz maç bileti verileceğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde (NHS) çalışan personele gelecek maçlarda kullanılmak üzere 1000 bilet bağışlanacağı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün üst yöneticisi (CEO) Paul Barber, "Futbolun şu anda herkesin aklındaki son şey olduğunun farkındayız ancak hepimiz adına ön cephede mücadele eden NHS çalışanlarına minnettarlığımızı göstermek istedik." ifadesini kullandı.

İngiliz ekibi, ülkedeki diğer kulüplere sağlık çalışanlarına ücretsiz bilet dağıtmaları yönünde çağrıda da bulundu.

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