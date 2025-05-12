Haber Tarihi: 12 Mayıs 2025 13:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 13:08

Borsa Neden Yükseldi, Yükseliyor? (12 Mayıs 2025)

12 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul (BIST) güne oldukça pozitif bir başlangıç yaptı ve gün içinde kaydettiği yükselişle dikkatleri üzerine çekti. BIST 100 endeksi, saat 12:50 itibarıyla %2,99 gibi çarpıcı bir artışla 9.671,19 seviyesine ulaştı. Bu yükselişin arkasında yatan nedenler ve piyasalardaki genel iyimser havanın kaynağı merak konusu oldu.

Borsa Neden Yükseldi, Yükseliyor? (12 Mayıs 2025)
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Avrupa ve Asya piyasalarında da genel olarak наблюдаемый olumlu seyir, BIST'teki yükselişte önemli bir rol oynadı. Almanya'da DAX endeksi %1,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,68 ve Euro Stoxx 50 endeksi %1,96 oranında değer kazandı. Küresel piyasalardaki bu pozitif hava, yatırımcıların risk iştahını artırarak BIST'e de alım yönlü bir baskı getirdi.

Son dönemde açıklanan bazı ekonomik verilerin beklentilerden daha iyi gelmesi ve hükümetin ekonomik istikrarı sağlama yönündeki adımları, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini artırmış olabilir. Bu durum, borsaya olan talebi yükselterek endeksin yukarı yönlü hareketini destekledi.

BIST'teki genel yükselişe, bankacılık ve sanayi gibi ana sektörlerdeki pozitif performanslar da katkıda bulundu. BIST Banka endeksi %3,37 oranında değer kazanırken, BIST 30 endeksi de %3,13'lük bir artış gösterdi. Bu sektörlerdeki güçlü alımlar, BIST 100 endeksinin genel yükselişini tetikledi.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Terör örgütü PKK'nın Olağanüstü 12. Kongresi sonrası yapılan açıklamada, örgütün kendini feshetme kararı aldığı ve silahlı faaliyetlerine son verdiği resmen duyuruldu. PKK'nın silah bırakma kararı Borsa İstanbul'da da kendisini gösterdi.
 

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