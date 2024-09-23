Haber Tarihi: 23 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 17:19

Borsa neden düşüyor, düştü? (23 Eylül 2024)

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bugün %0,78 düşüşle 9624'ten kapandı. Yüksek faiz ortamı borsayı olumsuz etkilemeye devam ederken; endeks için 9550 destek ve 9850 direnç olarak gösteriliyor. Bu arada akşam saatlerinde gram altın dikkat çeken bir yükselişle 2750 TL'yi aştı. Dolarda ise yatay görünüm devam etti. 23 Eylül 2024 en fazla yükselen ve en çok düşen hisseler hangileri oldu? İşte piyasalarda bugün yaşananlar…

Borsa neden düşüyor, düştü? (23 Eylül 2024)
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Borsada düşüş sürerken, diğer yatırım araçları yükseliyor. Borsaya yatırım yapan vatandaşlar "Borsa neden düşüüyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Borsanın lokomotifi konumunda bankacılık endeksi dün yüzde 1.43 oranında değer kaybederken, özellikle son beş işlem gününde yüzde 8.6 kayıpla negatif ayrıştı. Peki, Borsa neden düşüyor, düştü? 

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?, DÜŞTÜ?

Son zamanlarda Türkiye'de uygulanan sıkı para politikasının, borsadaki düşüşün başlıca nedenleri arasında yer aldığı gözlemlenmektedir. Merkez bankasının faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutması, şirketlerin finansman maliyetlerini önemli ölçüde artırmakta ve karlılıklarını olumsuz etkilemektedir. Bu durum, şirketlerin geleceğine dair belirsizlikleri artırarak yatırımcı güvenini sarsmaktadır.

Öte yandan, ekonomideki yavaşlama ve büyüme beklentilerindeki zayıflama, şirket bilançolarına ilişkin endişeleri güçlendirmektedir. Yatırımcılar, bu belirsiz ortamda daha risksiz yatırım araçlarına yönelmektedir. Yüksek faiz oranları nedeniyle mevduat hesapları, yatırımcılar için cazip bir seçenek haline gelmiştir. Bu durum, borsadan sermaye çıkışına neden olarak endekslerde düşüşlere yol açmaktadır.

Borsa İstanbul'da yaşanan bu düşüşte tüm sektörler eşit şekilde etkilenmemektedir. Özellikle banka hisseleri, faiz artışlarından olumlu etkilenerek yatay bir seyir izlemektedir. Ancak holding ve sınai sektör hisseleri, yüksek borç yükü ve faiz hassasiyeti nedeniyle yoğun satış baskısı altında bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası, artan finansman maliyetleri, ekonomideki yavaşlama ve yatırımcıların risk iştahındaki azalma gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle borsada derin bir düşüşe neden olmuştur. Yatırımcılar, daha güvenli limanlara yönelirken, şirketler ise karlılıklarını korumak için zorlu bir süreçten geçmektedir.
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