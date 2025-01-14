Haber Tarihi: 14 Ocak 2025 10:22 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 10:22

Bordrolar yayınlandı mı? 2025 Maaş bordrosu sorgulama

Maaş bordroları, çalışanların maaş detaylarını inceleyebildiği ve ücret kesintilerini görebildiği önemli belgeler arasında yer alıyor. Birçok çalışan bordro ne zaman çıkar, e-bordro ne zaman yayınlanır merak ediyor. Maaş bordrosu sorgulama yapmak isteyen çalışanlar için e-Devlet üzerinden bordrolara ulaşmak mümkün hale geliyor.

Bordrolar yayınlandı mı? 2025 Maaş bordrosu sorgulama
Abone Ol
Kamu ve özel sektör çalışanları için maaş bordrosu, hem ücret ödeme takibi hem de yasal düzenlemeler açısından büyük önem taşıyor. Memurların maaş hareketlerini takip edebildiği e-bordro sistemi, her ay belirli tarihlerde güncelleniyor. Özel sektör çalışanları ise maaş bordrolarını genellikle iş yerlerinin İnsan Kaynakları birimlerinden temin edebiliyor.

BORDROLAR YAYINLANDI MI?

Memur maaş bordroları her ayın 14. gününden itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Kamu çalışanları, e-Devlet sistemine giriş yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan e-Bordro hizmeti üzerinden maaş bordrolarını kolaylıkla görüntüleyebiliyorlar. Önceki aylara ait bordrolar da sistemde sürekli olarak erişime açık tutuluyor.

Özel sektör çalışanları için ise maaş bordroları, çalıştıkları kurumların insan kaynakları birimleri tarafından hazırlanarak çalışanlara iletiliyor. Özel sektörde çalışan kişiler, bordrolarını genellikle iş yerlerinden fiziksel veya dijital olarak temin edebilirler.

E-BORDRO NASIL SORGULANIR?

Kamu çalışanları e-Devlet üzerinden maaş bordrosuna kolayca ulaşabiliyorlar. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra "Hazine ve Maliye Bakanlığı" sekmesinin seçilmesi gerekiyor. Açılan sekmeden "e-Bordro Hizmeti" bölümüne tıklayarak bordro görüntülemek mümkün oluyor.

Özel sektör çalışanları ise e-Devlet üzerinden doğrudan bordro sorgulama işlemi yapamaz. Ancak bordrolarını iş yerlerinden temin ederek maaş detaylarını inceleyebilirler.

MAAŞ BORDROSU NEDİR?

Bordro, işverenin çalışanlarına her ay ödediği maaşın detaylarını ve maaş üzerinden yapılan kesintileri gösteren resmi bir belgedir. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğünü kanıtlayan belge, çalışanların haklarını koruma açısından oldukça önemlidir.

Maaş bordrosu alınan ücretin yanında sigorta primleri, gelir vergisi, damga vergisi gibi yasal kesintileri de içeren ayrıntılı bir döküm sağlar.

Öte yandan bordro yalnızca çalışanlar için değil, işverenler için de yasal bir güvence niteliğindedir. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması, muhasebe ve insan kaynakları departmanlarının dikkat etmesi gereken önemli bir sorumluluktur. Resmi nitelik taşıyan maaş bordrosu işçi ve işveren arasındaki ücret ödemelerine dair tüm detayları kayıt altına alır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Romulo, devlerin radarına girdi! Göztepe Romulo, devlerin radarına girdi!
Beşiktaş'ta Topraktepe'nin performansı gözden kaçmıyor! Beşiktaş Beşiktaş'ta Topraktepe'nin performansı gözden kaçmıyor!
İlkokulda karne verilecek mi? 2025 Gündem İlkokulda karne verilecek mi? 2025
Felix Magath'tan Beşiktaş açıklaması Beşiktaş Felix Magath'tan Beşiktaş açıklaması
Victor Nelsson'a Fransa'dan talip! Galatasaray Victor Nelsson'a Fransa'dan talip!
Kayserispor Sinan Kaloğlu için toplanıyor Mondihome Kayserispor Kayserispor Sinan Kaloğlu için toplanıyor
Beşiktaş'a öneri: 'Onuachu'yu ister misiniz?' Beşiktaş Beşiktaş'a öneri: "Onuachu'yu ister misiniz?"
Fenerbahçe anlaşma sağladı: Tuta Fenerbahçe Fenerbahçe anlaşma sağladı: Tuta
Ronaldo Fatih Terim'in torununu ağlattı Dünya Futbolu Ronaldo Fatih Terim'in torununu ağlattı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
BeIN Trio ekibinden Konyaspor - Fenerbahçe yorumları
2
Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG
3
Galatasaray'ın Marsilya'dan hedefi: Elye Wahi
4
Eren Elmalı'ya Galatasaray azarı
5
Lyon'un sahibi: "Türkler'e 'defolun gidik' dedik"
6
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk ve hakem sorusuna yanıt
7
Fenerbahçe anlaşma sağladı: Tuta

SON HABERLER