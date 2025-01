Bordrolar yayınlandı mı? 2025 Maaş bordrosu sorgulama

Kamu ve özel sektör çalışanları için maaş bordrosu, hem ücret ödeme takibi hem de yasal düzenlemeler açısından büyük önem taşıyor. Memurların maaş hareketlerini takip edebildiği e-bordro sistemi, her ay belirli tarihlerde güncelleniyor. Özel sektör çalışanları ise maaş bordrolarını genellikle iş yerlerinin İnsan Kaynakları birimlerinden temin edebiliyor.



BORDROLAR YAYINLANDI MI?



Memur maaş bordroları her ayın 14. gününden itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Kamu çalışanları, e-Devlet sistemine giriş yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan e-Bordro hizmeti üzerinden maaş bordrolarını kolaylıkla görüntüleyebiliyorlar. Önceki aylara ait bordrolar da sistemde sürekli olarak erişime açık tutuluyor.



Özel sektör çalışanları için ise maaş bordroları, çalıştıkları kurumların insan kaynakları birimleri tarafından hazırlanarak çalışanlara iletiliyor. Özel sektörde çalışan kişiler, bordrolarını genellikle iş yerlerinden fiziksel veya dijital olarak temin edebilirler.



E-BORDRO NASIL SORGULANIR?



Kamu çalışanları e-Devlet üzerinden maaş bordrosuna kolayca ulaşabiliyorlar. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra "Hazine ve Maliye Bakanlığı" sekmesinin seçilmesi gerekiyor. Açılan sekmeden "e-Bordro Hizmeti" bölümüne tıklayarak bordro görüntülemek mümkün oluyor.



Özel sektör çalışanları ise e-Devlet üzerinden doğrudan bordro sorgulama işlemi yapamaz. Ancak bordrolarını iş yerlerinden temin ederek maaş detaylarını inceleyebilirler.



MAAŞ BORDROSU NEDİR?



Bordro, işverenin çalışanlarına her ay ödediği maaşın detaylarını ve maaş üzerinden yapılan kesintileri gösteren resmi bir belgedir. İşverenin ücret ödeme yükümlülüğünü kanıtlayan belge, çalışanların haklarını koruma açısından oldukça önemlidir.



Maaş bordrosu alınan ücretin yanında sigorta primleri, gelir vergisi, damga vergisi gibi yasal kesintileri de içeren ayrıntılı bir döküm sağlar.



Öte yandan bordro yalnızca çalışanlar için değil, işverenler için de yasal bir güvence niteliğindedir. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz hazırlanması, muhasebe ve insan kaynakları departmanlarının dikkat etmesi gereken önemli bir sorumluluktur. Resmi nitelik taşıyan maaş bordrosu işçi ve işveren arasındaki ücret ödemelerine dair tüm detayları kayıt altına alır.

