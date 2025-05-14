Real Madrid Mallorca maçı HD izle canlı, El Clasico Canlı S Sport

Real Madrid Mallorca S Sport şifresiz yayın linki!
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Mallorca Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
REAL MADRID MALLORCA MAÇI CANLI, TIKLA
Arda Güler'in kadrosunda yer aldığı Real Madrid Mallorca maçı bu akşam oynanacak. Real Madrid hafta sonu kaybettiği derbiyle kötü gidişata bir son vermek istiyor. Şampiyonluk şansı çok azalan Real Madrid'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Üst üste sakatlıklar sonrası Real Madrid, sıradaki lig maçında Mallorca'ya karşı 9 isimden yararlanamayacak. Peki, Real Madrid Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid Mallorca maçı canlı izle bilgisi... REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba TSİ 22:30'da başlayacak. Mücadele EXXEN, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
El Classico'ya ilk 11'de başlayan Arda Güler 46 dakika oyunda kalmıştı. Barcelona ile oynanan maçta etkili bir performans sergileyemeyen Arda Güler yine 11 başlayabilir, Brahim Diaz ile birlikte oynamaları bekleniyor. MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Tchouameni, Raul, Garcia, Vazquez, Ceballos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Arda Güler, Mbappe
Mallorca: Greif, Valjent, Raillo, Mojica, Maffeo, Mascarell, Almeida Costa, Asano, Rodriguez, Darder, Muriqi 9 oyuncu eksik!
Ligde Mallorca ile karşılaşacak Real Madrid'de Vinicius Junior'ın yanı sıra Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Eder Militão, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ve David Alaba da maçta forma giyemeyecek.