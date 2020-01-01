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Bonga: "Wall ve Beal, bizi takım olarak bir araya getirdiler"

Washington Wizards forveti Isaac Bonga, John Wall ve Bradley Beal'ın ırksal adaletsizlikle ilgili açık sözlü ifadeler hazırlamak için Wizards'ı bir araya getirdiklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Isaac Bonga, John Wall ve Bradley Beal'ın ırksal adaletsizlikle ilgili açık sözlü ifadeler hazırlamak için Wizards'ı bir araya getirdiklerini açıkladı.

Profesyonel sporlardaki diğer tüm takımlar gibi, Wizards da ırk adaletsizliği konusunu bir şekilde ele alıyor.

Bonga, kulübün geçtiğimiz hafta bunu nasıl yapmaya başladığını açıkladı ve Wall ile Beal'ın bir Zoom görüşmesinde, beyan ettikleri ifadelerini bulmak için takımı nasıl yönlendirdiklerini kaydetti:

"Brad ve John'a ve ayrıca (genel menajer) Tommy'ye (Sheppard) selam etmem gerekiyor. Bu durumlarda, böyle iyi liderleriniz var. Bu zamanlarda gelişme ve Brad gibi insanların bir adım öne çıkıp liderlik yaptıklarını görüyorum. Kendisinin de ayrı bir açıklama yaptığını biliyorum, ama onu bu pozisyonda görmek, saha dışında gerçekten iyi bir lider olmak için adımlar attığını gösteriyor. Tabii ki, saha içinde liderleriniz var, ama o şimdi saha dışında da liderlik yapıyor. İşte bu nokta, John ve Tommy gibi insanlardan en çok etkilendiğim nokta."

Sosyal adaletsizlik ve polis vahşeti, George Floyd'un geçtiğimiz ayın sonlarında Minneapolis'te bir polis memuru tarafından öldürülmesinden sonraki birkaç hafta boyunca önemli bir tartışma konusu olmuştu.

"Bu sadece ekip olarak yapmak istediğimiz bir şey. Bir platforma sahip olmayı istiyorduk, çünkü şu anda böyle bir platforma sahip olup, gerçekten konuşan veya eylem yapan yeterli insan olmadığını düşünüyorum. Şu anda burada olduğumuzu ifade ettiğimizden emin olmak istiyoruz. İnsanlara ulaşmak istiyoruz, çünkü ulaşabileceğimizi biliyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey buydu."

Farklı ırklardan, etnik kökenlerden ve geçmişlerden gelen tüm spor dallarındaki oyuncular, antrenörler ve yöneticiler, Floyd'un ölümünün ardından değişim yaratma çabasıyla konuşmuşlardı.

Görünüşe göre, Beal ve Wall, ekibin bir arada ve hepsinin aynı düşünce yapısında olduğundan emin olmak istiyorlar.


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