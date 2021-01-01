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Blake Griffin, Brooklyn Nets'te!

Serbest oyuncu Blake Griffin'in, sezonun geri kalanı için Brooklyn Nets ile anlaşmayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Blake Griffin'in, sezonun geri kalanı için Brooklyn Nets ile anlaşmayı kabul ettiği bildirildi.

Nets'in Griffin'i kadrosuna eklemek için veteran minimum sözleşme haklarından birini kullandığı belirtildi.

Kariyerinde altı kez All-Star seçilmiş olan Griffin, geçtiğimiz Cuma günü Detroit Pistons ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Pistons, geleceği için çeşitli seçenekleri araştırırken kendisini rotasyondan çıkardığı için, bu süreçte Blake 10 maç kaçırmıştı.

Griffin bu sezon oynadığı 20 maçta %31.5 üçlük ve %36.5 şut isabetiyle 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalıyor ve 11 sezon boyunca oynadığı 642 NBA maçında ise 21.4 sayı, 8.7 ribaund ve 4.4 asistlik kariyer ortalamalarına sahip.

31 yaşındaki oyuncuyla LA Clippers, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Boston Celtics, Golden State Warriors ve Portland Trail Blazers'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.


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