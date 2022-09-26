Bitci Racing Türkiye Pist Şampiyonasında liderliğini sürdürüyor

24-25 Eylül tarihlerinde, İzmir Ülkü Park Yarış Pistinde gerçekleşen AVİS Türkiye Pist Şampiyonası üçüncü ayak yarışları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



Bitci Racing'in dört pilotu ile start aldığı hafta sonu Cuma günü yapılan test seansları ile başladı.



Genç yetenek Zekai Özen yine podyumdaydı



4 kez Türkiye Karting Şampiyonu ünvanı sahibi genç yetenek Zekai Özen, şampiyonada ikinci kez start aldı. İzmir Pistindeki ilk hafta sonunda sürekli geliştirdiği tur zamanları ile alkış toplayan Özen, Pazar günü yapılan ikinci yarışta elde ettiği önemli ikincilik ile takım yöneticilerinin güvenini haklı çıkarttı.



Şampiyon zirveyi kimseye bırakmadı



Önceki sezonun Maxi Grup şampiyonu Turgut Konukoğlu, geçtiğimiz haftalarda İtalya'da yükselen grafiğini devam ettirdi ve sıralama seanslarında elde ettiği derece ile pole position sahibi oldu. Her iki yarışı zirvede bitiren başarılı pilot, açık ara şampiyonluğun en güçlü adayı olmaya devam etti.



Barkın Pınar değerli puanlar kazandı



Takımın diğer sporcusu Barkın Pınar Cumartesi günü yapılan ilk yarışta elde ettiği ikincilik ile değerli puanlar kazandı. Pazar günkü ikinci yarışın ortalarına kadar lider pozisyonunda olan Pınar, debriyaj sisteminde oluşan teknik bir sorun nedeni ile temposunu düşürmek zorunda kalmasına rağmen yarışı dördüncü olarak bitirmeyi başardı.



Seda'yı duygulandıran sürpriz



Şampiyonanın ve takımın tek kadın pilotu Seda Kaçan ise Bitci Racing'in tüm üyeleri tarafından kendisi için destek mesajları ve desenlerle süslenen yarış lastikleri sürprizi ile duygusal anlar yaşadı. Bu güzel an tribünlerdeki izleyiciler tarafından da alkışla karşılandı. Elde ettiği altıncılık ve beşincilik ile deneyim kazanmaya devam eden Kaçan, yine hafta sonunun en çok ilgi ve destek gören sporcusu oldu.



Takımlar şampiyonasında liderliğini devam ettiren Bitci Racing, Türkiye'de bir sonraki startını 22-23 Ekim tarihlerinde Körfez Yarış Pistinde koşulacak olan TPŞ 5. ayak yarışlarında alacak.





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