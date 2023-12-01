Birkaç nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre birkaç mı, bir kaç mı?

Örnek cümlelerde doğru kullanım:



Bugün marketten birkaç tane meyve aldım.



Sınavda birkaç soruyu doğru cevaplayamadım.



Arkadaşlarımla birkaç gün önce buluştuk.



Kitapçıdan birkaç yeni kitap aldım.





"Birkaç" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Birkaç" kelimesidir. "Birkaç" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Birkaç" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Birkaç," Türkçe'de tek bir kelime olarak birleşik yazılır. Doğru yazımı "b-i-r-k-a-ç" şeklindedir. "Birkaç," az miktarda veya sayıda bir şeyi ifade eder.Türk Dil Kurumu (TDK) kurallarına göre, "birkaç" tek bir kelime olarak birleşik yazılır. Yani doğru kullanım "birkaç"tır. "Bir kaç" şeklinde ayrı yazmak yanlış bir kullanımdır.