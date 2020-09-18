Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bir GM: "Knicks, Russ için uygun olan tek takım"

Bir NBA yöneticisine göre, New York Knicks, Russell Westbrook için uygun olabilecek tek takım olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA yöneticisine göre, New York Knicks, Russell Westbrook için uygun olabilecek tek takım olabilir.

Westbrook, Houston Rockets için Orlando bubble'ında hayal kırıklığı yaratan bir performns göstermişti.

Kısa kadrolu Rockets takımı, Los Angeles Lakers ekibi, yarı final serisini beş maçta kapattığı için, ikinci turu geçememişti.

Russ'ın Houston'ı terk edebileceğine dair hiçbir belirti olmamasına rağmen, bir NBA yöneticisi, Knicks'in şu anda Westbrook için mükemmel bir seçim olacağına inanıyor:

"Knicks, Westbrook için uygun olabilecek tek takımlardan biri olabilir. Başkalarının olup olmadığından emin değilim."

Knicks, uzun bir yeniden yapılanma sürecinden sonra iyi bir konuma geri dönmeye çalışırken, kadroya bir yıldız eklemek için oldukça istekli görünüyor. Bir MVP ve dokuz kez All-Star seçilmiş bir oyuncu almak, Carmelo Anthony'nin ayrılışından bu yana sürekli kazanmak için mücadele eden bir ekip için doğru seçenek olabilir.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal