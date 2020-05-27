Beşiktaş'tan karton taraftar projesi

Almanya'da Borussia Mönchenladbach'ın başlattığı karton taraftar modelinin bir benzerini Beşiktaş da uygulayacak.Kovid-19 tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynanacağı için maç günü gelirinden mahrum kalacak olan siyah-beyazlılar, tribünlere taraftarların fotoğraflarının yer alacağı maketler koyarak para kazanmayı hedefliyor.Siyah-beyazlı yönetimin hayata geçirmek istediği karton taraftar projesinde fiyatlar 100 TL ila 250 TL arasında değişecek.Bu arada Türkiye'de Galatasaray da karton taraftar projesi kararı aldı ve satışlara başladı.