Beşiktaş'tan karton taraftar projesi

Almanya'da Borussia Mönchenladbach'ın başlattığı karton taraftar modelinin bir benzerini Beşiktaş da uygulayacak.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynanacağı için maç günü gelirinden mahrum kalacak olan siyah-beyazlılar, tribünlere taraftarların fotoğraflarının yer alacağı maketler koyarak para kazanmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı yönetimin hayata geçirmek istediği karton taraftar projesinde fiyatlar 100 TL ila 250 TL arasında değişecek.
Bu arada Türkiye'de Galatasaray da karton taraftar projesi kararı aldı ve satışlara başladı.
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynanacağı için maç günü gelirinden mahrum kalacak olan siyah-beyazlılar, tribünlere taraftarların fotoğraflarının yer alacağı maketler koyarak para kazanmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı yönetimin hayata geçirmek istediği karton taraftar projesinde fiyatlar 100 TL ila 250 TL arasında değişecek.
Bu arada Türkiye'de Galatasaray da karton taraftar projesi kararı aldı ve satışlara başladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın