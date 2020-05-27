Beşiktaş'tan karton taraftar projesi

Beşiktaş Kulübü, maçların seyircisiz olması nedeniyle 'karton taraftar' projesini hayata geçirmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Beşiktaş'tan karton taraftar projesi
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27 Mayıs 2020 12:01
Almanya'da Borussia Mönchenladbach'ın başlattığı karton taraftar modelinin bir benzerini Beşiktaş da uygulayacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynanacağı için maç günü gelirinden mahrum kalacak olan siyah-beyazlılar, tribünlere taraftarların fotoğraflarının yer alacağı maketler koyarak para kazanmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin hayata geçirmek istediği karton taraftar projesinde fiyatlar 100 TL ila 250 TL arasında değişecek.

Bu arada Türkiye'de Galatasaray da karton taraftar projesi kararı aldı ve satışlara başladı.



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