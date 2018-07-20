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Beşiktaş'tan Fulham'ın Fabri teklifine; "EVET"

Beşiktaş, uzun süren pazarlıklar sonucu İngiliz ekibi Fulham'ın Fabri için yaptığı teklifi kabul etti.

Beşiktaş'tan Fulham'ın Fabri teklifine; 'EVET'
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20 Temmuz 2018 12:57
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı.

beIN SPORT'un haberine göre, İngiliz ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" diyen yönetim, Fabri'nin menajeriyle komisyon pazarlığını sürdürüyor.

Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.

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