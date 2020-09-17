Beşiktaş'tan 7. transfer: Gökhan Töre

Beşiktaş'ta Gökhan Töre düğümü çözüldü ve oyuncu yeniden siyah beyazlılara döndü.



NTV Spor'un haberine göre; Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.



28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştü.



Siyah beyazlılar kadrosunu daha önce; N'Sakala, Welinton, Mensah, Atakan Üner, Montero ve Josef de Souza ile güçlendirmişti.



Geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de takım arkadaşlarına en fazla şut pası veren oyuncu Gökhan Töre'ydi.



Maç: 23

Gol: 1

Asist: 3

Pas %: 80.7

İsabetli orta: 20

RCS topla buluşma: 46

Şut pası: 40

Hazırladığı net gol pozisyonu: 9

Başarılı çalım: 44



