Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan indirim cevabı!

Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan sonra Oğuzhan Özyakup'un da yıllık ücretinde indirim yapmaya hazır olduğu belirlendi

Haber; Milliyet
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan indirim cevabı!
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30 Mayıs 2020 09:22
Koronavirüs salgını sonrası kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara, kaptanlardan biri olarak asla duyarsız kalamayacağını yönetime ilettiği ortaya çıkan Oğuzhan'ın indirim konusuna yeşil ışık yaktığı belirlendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kiralık gitmesine karşı çıktığı ve önümüzdeki sezon takıma kazandırmak istediği Oğuzhan'ın bu yaklaşımı, siyah-beyazlı yöneticileri bir hayli memnun etti.

Necip ve Oğuzhan'ın indirimler konusunda başı çekmesinden memnuniyet duyan yönetim; Jeremain Lens, Burak Yılmaz ve Domagoj Vida gibi yüksek yıllık ücret kazanan isimlerden de aynı duyarlılığı bekliyor. Yeni sezon planlaması çerçevesinde önce kendi içindeki değerleri takıma kazandırarak tasarrufun ön önemli adımını atmayı planlayan siyah-beyazlılar, Önümüzdeki günlerde diğer oyuncularla da masaya oturacak.

İndirim konusunda kulübün karşı karşıya kaldığı sıkıntıları tüm detaylarıyla bu oyunculara anlatacak olan yönetim, kadroya yeni katılacak oyunculara da yıllık ücret olarak kendi kriterlerini kabul ettirecek.

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