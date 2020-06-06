Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı

Beşiktaşlı Nkoudou, sakatlığı nedeniyle FTA Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı
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06 Haziran 2020 10:30
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, dünkü (5 Haziran) idmanı yarıda bıraktı.

Fransız futbolcunun arka adalesinden sakatlandığı ve 13 Haziran Cumartesi günü Antalyaspor ile oynanacak lig maçının kadrosunda olamayacağı öğrenildi.

N'Koudou'nun yerine sol kanatta Caner Erkin, sol bekte ise 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz görev alacak.

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