Beşiktaş'ta Montero riske edilmeyecek

Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Francisco Montero, tam iyileşmeden sahaya sürülmeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Montero riske edilmeyecek
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24 Şubat 2021 12:26
Beşiktaş'ta İspanyol stoper Montero'nun sakatlığının tahmin edildiğinden ciddi olduğu ortaya çıktı.

Oyuncunun raporlarını Atletico'nun doktoruna gönderdiği ve dinlenme talimatı aldığı bildirildi.

Diz yan bağlarında esneme olan Montero için Atletico doktorunun, "Yırtılmanın eşiğinden dönmüşsün" dediği belirtildi.

Montero tam hazır olmadan riske edilmeyecek.



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