Beşiktaş'ta Montero riske edilmeyecek

Beşiktaş'ta İspanyol stoper Montero'nun sakatlığının tahmin edildiğinden ciddi olduğu ortaya çıktı.
Oyuncunun raporlarını Atletico'nun doktoruna gönderdiği ve dinlenme talimatı aldığı bildirildi.
Diz yan bağlarında esneme olan Montero için Atletico doktorunun, "Yırtılmanın eşiğinden dönmüşsün" dediği belirtildi.
Montero tam hazır olmadan riske edilmeyecek.
Oyuncunun raporlarını Atletico'nun doktoruna gönderdiği ve dinlenme talimatı aldığı bildirildi.
Diz yan bağlarında esneme olan Montero için Atletico doktorunun, "Yırtılmanın eşiğinden dönmüşsün" dediği belirtildi.
Montero tam hazır olmadan riske edilmeyecek.