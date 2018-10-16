  •  
    Terim'den Zanetti'ye öneri; Cannavaro gibi
  •  
    Galatasaray'a 'Ocak'ta' bir değil, iki golcü daha!
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş öneri; "Yeniden Yanal..."
  •  
    Ve Manchester City'den Türkiye'ye DEV harekat
  •  
    "Emre Belözoğlu NET, Benzia'dan iyi futbolcu"

Beşiktaş'ta Ljajic ve Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Ljajic ve Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ekim 2018 18:56
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında şut çalışması ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışmaları gerçekleştirildi. Şut ve gol vuruşlarını çalışmalarında Pepe, Vagner Love ve Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek'in başarılı performansları dikkat çekti. Antrenmana milli takımlarda olan; Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida. Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

Sakatlığı devam eden Adriano antrenmanda yer almazken, MR sonuçları beklenenden daha iyi çıkan Adem Ljajic takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde çalıştı. Öte yandan Milli takımdan dün dönen ve dün yapılan çalışmada yer alamayan Oğuzhan Özyakup da antrenör eşliğinde düz koşu ve yürüyüş çalışması yaptı.

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için