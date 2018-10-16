Beşiktaş'ta idman sonrası barbekü partisi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman salonda yapılan ısınma, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yer aldığı program değişmeli olarak yapıldı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.



Antrenmana milli takımlarda olan; Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida. Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.



Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saat 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

