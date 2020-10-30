Beşiktaş'ta Adem Ljajic göreve hazır

Denizlispor karşılaşmasında kırmızı kart görerek Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine forma giymesi en yüksek ismin, Adem Ljajic olduğu konuşuluyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 'hazır ol' mesajını gönderdiği Sırp oyuncunun, Malatya sınavında forvet arkasında sahne alması bekleniyor.



Orta sahanın göbeğinde savunmanın önünde ise Dorukhan ile Atiba'nın olacağı bildirildi.



