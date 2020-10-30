Beşiktaş'ta Adem Ljajic göreve hazır

Josef de Souza'nın yerine forma giymesi en yüksek ismin, Adem Ljajic olduğu kaydedildi.

Abone Ol
Beşiktaş'ta Adem Ljajic göreve hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2020 12:09
Denizlispor karşılaşmasında kırmızı kart görerek Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine forma giymesi en yüksek ismin, Adem Ljajic olduğu konuşuluyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 'hazır ol' mesajını gönderdiği Sırp oyuncunun, Malatya sınavında forvet arkasında sahne alması bekleniyor.

Orta sahanın göbeğinde savunmanın önünde ise Dorukhan ile Atiba'nın olacağı bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için