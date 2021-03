Beşiktaşlı güreşçi Ufuk Yılmaz, iki yıl sonra altın madalya kazandığını öğrendi

Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) tarafından Katar'ın Doha kentinde 2019 yılının ekim ayında düzenlenen Dünya Plaj Oyunları'nda plaj güreşinde artı 90 kiloda ikinci olan Beşiktaşlı güreşçi Ufuk Yılmaz'ın, birinci olan sporcunun doping yaptığının açıklanmasının ardından 2 yıl sonra altın madalya aldığı açıklandı.



Altın madalyanın kendisine ulaştırılmasını bekleyen Ufuk Yılmaz, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "2019 yılında 97 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı plaj güreşinde artı 90 kiloda dünya ikincisi oldum. Birinci olan sporcunun doping yaptığı ortaya çıktı benim şampiyonluğum ilan edildi. Bu duyguyu orada yaşamak, milli marşın orada okunması ve bayrağımızın göndere çekilmesi daha farklı olacaktı. Ülkeme ve kulübüme dünya şampiyonluğu kazandırdığım için mutluyum." dedi.



Beşiktaş Kulübünün, başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin son zamanlarda amatör şubelere önemli yatırımlar yaptığını kaydeden Ufuk Yılmaz, "Güreş ve boks salonumuz güzel oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yeni tesislerimizde daha iyisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanıyor



Ufuk Yılmaz, şimdiki hedefinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Beşiktaş sporcusu olarak öncellikle başpehlivanlık olduğunu ve ardından altın kemer almak istediğini dile getirdi.



"Başpehlivanlığa hazırlanıyorum" diyen siyah-beyazlı sporcu, "Şu an başaltı pehlivanıyım. Kürsü yaptığım anda başpehlivanlığa yükseleceğim. Bu yönde çalışmaları sürdürüyorum. Beşiktaş'ı temsil edeceğim. Üç büyüklerde güreşe destek veren tek kulüp Beşiktaş. Kulübümüzün güreşe verdiği destek sevindirici. Umarım kulübümüze bir altın kemer getiririm." diye konuştu.



- Fatih Hakan Avşar: "En iyisini yapmaya çalışıyoruz"



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı, Finansman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar ise Beşiktaş'ın sadece futbolda değil her branşta başarı kovaladığını vurgulayarak, "Kardeşimiz hak ettiği başarıyı aldı. Aslında birinciliği hak etmişti, rakip sporcunun doping yaptığı anlaşıldı. Geç de olsa hak ettiği dünya birinciliğini dolayısıyla altın madalyayı alacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kulüp olarak her zaman sürdürülebilir başarının peşinde olduklarını kaydeden Avşar, "Hem tesisleşme hem sporcu kardeşlerimizin yetişmesi konusunda en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ufuk Yılmaz'ın Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanmasına değinen Avşar, "Bizim için büyük gurur. 600 yıllık geçmişi olan bir branşta başarı elde etmemiz çok önemli. İnşallah yeni yeni başarılara imza atacağız. Hem bu branşta hem diğer branşlarda adından söz ettiren kulüp olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.