Beşiktaşlı Ersin, derbi maçını kaçıracak

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezası için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaşlı Ersin, derbi maçını kaçıracak
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19 Kasım 2020 17:29
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersan Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Ersin Destanoğlu bu karar sonrası Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.

Öte yandan kurulun, Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.



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