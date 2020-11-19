Beşiktaşlı Ersin, derbi maçını kaçıracak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersan Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.
Ersin Destanoğlu bu karar sonrası Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.
Öte yandan kurulun, Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.
Ersin Destanoğlu bu karar sonrası Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.
Öte yandan kurulun, Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.