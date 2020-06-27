Beşiktaş'ın sahasında ilginç görüntü; Fikret Orman

Beşiktaş'ın Konyaspor maçında, tribünde yer alan taraftar kartonları arasında eski başkan Fikret Orman'ın fotoğrafı dikkat çekti

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ın sahasında ilginç görüntü; Fikret Orman
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2020 13:52
Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşılaştığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkat çekti.

Siyah beyazlıların seyircisiz oynadığı maçlar için hayata geçirilen 'karton taraftar' projesinde Fikret Orman dikkat çekti.

Tribündeki karton taraftarlar arasında eski başkan Fikret Orman'ın da fotoğrafı yer aldı.

Öte yandan bu fotoğraf Beşiktaş'ın resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için