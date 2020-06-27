Beşiktaş'ın sahasında ilginç görüntü; Fikret Orman

Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşılaştığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkat çekti.Siyah beyazlıların seyircisiz oynadığı maçlar için hayata geçirilen 'karton taraftar' projesinde Fikret Orman dikkat çekti.Tribündeki karton taraftarlar arasında eski başkan Fikret Orman'ın da fotoğrafı yer aldı.Öte yandan bu fotoğraf Beşiktaş'ın resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı