Beşiktaş'ın istediği Rick Karsdorp için fark 500 bin euro

Rick Karsdorp için Roma'ya, 1.5 milyon Euro'luk maaşın 1 milyon Euro'sunu karşılama teklifi yapıldı. İtalyan kulübü ise "Tamamını ödeyin" yanıtını verdi. Görüşmeler devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ın istediği Rick Karsdorp için fark 500 bin euro
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12 Ağustos 2020 10:19
Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Lyon'da forma giyen Rafael için sonuç alamayınca İtalya'ya yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan Bruno Peres ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı. Ancak Roma, Peres için teklife sıcak bakmazken, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Karsdorp'u verebileceklerini iletti.

KARSDORP İÇİN ROMA'NIN İSTEĞİ

Oyuncu için yapılan teklifte 1.5 milyon Euro alan sağ bekin bu sezon ki maaşının 1 milyon Euro'luk bölümünün karşılanması önerildi. Ancak Roma, "Maaşının tamamını ödeyin" karşılığını verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN 1 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı yönetim de farklı bir yola giderek bu kez oyuncuya 1 milyon Euro maaş teklif götürdü. Hem Roma hem de Karsdorp ile görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor.



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