Beşiktaş'ın golcüsü Larin'in yükseliş hikayesi

2017-18 sezonunda Atiba'nın tavsiyesi ile alınan Larin, bekleneni veremeyince 2019'da Waragem'e kiralandı. Sezon başında geri dönen Kanadalı, gönderilecekler listesinde ilk sıradaydı. Bambaşka seviyeye çıktı

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Beşiktaş'ın golcüsü Larin'in yükseliş hikayesi
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08 Ocak 2021 11:25
25 yaşındaki golcü Cyle Larin, bu sezon küllerinden doğdu. Forvet transferi yapılmayınca Sergen Yalçın, kendisine şans verdi. Bu güveni boşa çıkarmayan Larin, şimdi ise gol krallığına oynuyor.

Cyle Larin... 2017-18 sezonunda Kartal'ın tecrübeli ismi Atiba tarafından yapılan öneriyle transfer edildi. Bu süre içerisinde şans bulduğu 30 maçta 10 gol atan Kanadalı golcü, istikrarsız performansı nedeniyle Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waragem'e kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitimiyle beraber Siyah-Beyazlı ekibe geri döndü. Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Larin, gönderilecekler listesinin ilk sıralarında yer alıyordu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise Alanya'dan eski öğrencisi Papiss Cisse'yi istedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, 'İkinci bir Vagner Love' olayı yaşamaktan endişe ettiğini dile getirdi.

ASLA PES ETMEDİ

Kalinic ve Mandzukic transferleri de yapılamayınca Larin ile devam edildi. Yalçın, genç futbolcuya şans verdi. Kanadalı santrfor ise eskisinden daha da çok çalışarak, elinden geleni yaptı. Son olarak önceki gün Rizespor karşısında tam 4 gol birden atan Kanadalı, kendisine verilen güveni boşa çıkarmadığını kanıtladı. Ligde 17 hafta geride kalırken, Larin 15 maçta attığı 10 gol ile Hataylı Boupendza ile birlikte gol krallığını paylaşıyor.



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