Beşiktaş'ın gecesi gündüzü Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş kalan 5 maçta 15 puan alarak Şampiyonlar Ligi şansını zorlamak istiyor. Sergen Yalçın ligi en kötü olasılıkla 3'üncü sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor.

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Beşiktaş'ın gecesi gündüzü Şampiyonlar Ligi
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30 Haziran 2020 10:48
Beşiktaş'ta tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak. Ligde üst sırada yer alan Başakşehir, Trabzonspor, Sivas ve Galatasaray'ın bu hafta kaybettiği puanlar ümitleri iyice artırdı. Daha önce UEFA Avrupa Ligi hesapları yapan Sergen Yalçın bu kez Şampiyonlar Ligi şansını zorlamayı planlıyor.

65 PUANLA BİTİRMEK İSTİYOR
Bu hafta Kayserispor'la deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş; Kasımpaşa, Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız atlatarak ligi 65 puanla bitirmeyi düşünüyor.

DEVLER LİGİ ŞANSINI ZORLAYACAK
Trabzonspor'un Avrupa'dan olası bir ceza alması ve kendilerinin de ligi üçüncü bitirmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turuna katılacaklarını hesaplayan Sergen Yalçın bunun için kalan 5 maça büyük önem veriyor.

BURAK YILMAZ'IN ÇIKIŞI UMUTLARI DAHA DA ARTIRDI
Beşiktaş'ın gol silahı Burak Yılmaz'ın son haftalarda artan performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Konyaspor maçında yaptığı asist ve attığı golle galibiyette büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz kalan 5 karşılaşmada da yine en büyük koz olacak.





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