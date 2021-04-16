Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre beklentisi

Süper Lig'de lider Beşiktaş bugün sahasından Hikmet Karaman yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Ankaragücü'nü ağırlıyor. 2. Fenerbahçe'nin 4, 3. Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunan siyah beyazlılar bugün kazanması durumunda hem farkı daha da açacak hem de kendisinden sonra oynayacak rakiplerini baskı altına alacak.Başkent ekibi ile oynanacak kritik karşılaşma öncesinde sakatlanan Cenk Tosun'un sezonu kapatması ve milli takımdan sakat dönen Aboubakar'ın henüz tam hazır olmaması nedeniyle forvette tek umudu Cyle Larin kaldı.Siyah beyazlılarda teknik patron Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile takımın son durumu ile ilgili yaptığı sohbette Kanadalı golcüye ve futbolcularına olan güveninisözleriyle ifade etti.Siyah beyazlılarda Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Erzurum deplasmanında oynamayarak cezasını tamamlayan Josef de Souza görev verilmesi halinde Ankaragücü'ne karşı forma giyebilecek.Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında görev yapamayan Vincent boubakar'ın ise yapılacak son kontrollerden çıkacak sonuca göre kulübede yer alıp alamayacağı maç öncesinde belli olacak. Yine Cenk gibi sezonu kapatan genç futbolcu Ajdin Hasic de bu karşılaşmada görev alamayacak.