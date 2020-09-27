Beşiktaş'ın bu sezon yüzü gülmüyor!

Beşiktaş, bu sezon tüm kulvarlarda sadece bir kez kazanabilme başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ın bu sezon yüzü gülmüyor!
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27 Eylül 2020 19:39
Beşiktaş, yeni sezonda da taraftarlarını şu ana dek sevindirmeyi başaramadı.

Süper Lig ve Avrupa kupaları olmak üzere 5 maça çıkan siyah-beyazlı takım, sadece bir kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, ikişer de beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor'u yenen Beşiktaş, ligde İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde PAOK'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Rio Ave'yi konuk ettiği maçın normal süresini ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamladı.  



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