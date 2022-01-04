Beşiktaş ve Antalyaspor'dan Süper Kupa açıklaması

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında Katar'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.



İlk olarak konuşan Antalyasporlu Hakan Özmert "Biz takım olarak çok istekliyiz, umarım bu kupayı kazanırız. Koronavirüs vakaları bizi zorluyor. Maçlara bir yandan hazırlanırken, bir yandan da kendimizi korumamız gerekiyor. Arkadaşlarımızda çıkınca biz de endişeleniyoruz. Atiba'nın dediği gibi biz profesyoneliz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Azalmıştı ancak son dönemlerde yine arttı. Umarım insanlar sağlığına kavuşur." dedi.



Beşiktaşlı Atiba Hutchinson "Antalyaspor gibi iyi oynayan bir takıma karşı önemli bir maç olacak. İyi bir maç oynayıp, zaferle ayrılmak istiyoruz. Biz galibiyet almak için her şeyimizi vereceğiz. Umarım kazanan biz oluruz, yeni yılın da ilk kupası alırız. Koronavirüs babii ki çok zor bir durum. Tüm dünya bu durumdan muzdarip. Biz futbolcular olarak elimizden geleni yapmak zorundayız. Umarım, herkes güvende olur ve sağlığına kavuşur" açıklamasını yaptı.



"Sportif direktör olarak Beşiktaş'ta ikinci yarıya başlamak ister misin?" sorusunu yanıtlayan Atiba "Önemli bir maç oynayacağız. Ben sadece buna konsantreyim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gelecek için daha ileride zamanı gelinde düşünürüm" ifadelerini kullandı.



Maçın Katar'da oynanacak olması hakkında açıklama yapan Atiba "Burada olmak güzel. Burada Dünya Kupası da oynanacak. Buradaki misafirverlikten dolayı memnunuz. Bir prova olacak. Birazdan antrenman yapıp, sahayı da kontrol edeceğiz. İyi bir maç olacak" dedi.



Hakan Özmert ise "Hepimiz için bir tecrübe olacak burada oynamak. Antrenman yaptık biz, stat gerçekten çok güzel. Bence bir sıkıntı yok, burada olmaktan mutluyuz açıkçası" dedi.



Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk "Bizim açımızdan tarihi bir maça çıkıyoruz. İlk defa bu kupa fırsatını yakalayan bir Antalyaspor var. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları onurlandırmak ve bu kupayı kazanmak. Futbolcuların isteğinden memnunuz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisini karşı oynayacağız. Yarın skor ne olursa olsun iyi bir Antalyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Son 3 lig maçına baktığımızda plan dahilinde olmayan puanlar kaybettik. 3 maçın ikisinde 90. dakikadalarda gol yedik. Kupa maçında zorlandık ama tur atladık. Yarın zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bu zorluğu fırsata çevirip kazanmak istiyoruz. Bu kupayı şehrimiz için taraftarımız için camia için kazanıp şehrimize götürmek istiyoruz. Son 3 lig maçına baktığımızda plan dahilinde olmayan puanlar kaybettik. 3 maçın ikisinde 90. dakikadalarda gol yedik. Kupa maçında zorlandık ama tur atladık. Yarın zorlu bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bu zorluğu fırsata çevirip kazanmak istiyoruz. Bu kupayı şehrimiz için taraftarımız için camia için kazanıp şehrimize götürmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli "Ben öncelikli olarak hocamızın nezdinde Antalyasporlu futbolculara geçirmiş oldukları sağlık sorunlarından dolayı geçmiş olsun diyorum. Hocamıza kulübümüzle ilgili sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elimizdeki bütün oyuncularımızla, bütün gücümüzle Beşiktaş müzesine bir kupa daha katmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz Biz geçen sene hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Ligi kazanarak bu kupayı oynamaya iki taraftan da hak ettik. Bu kupayı ilk kez kazanan da bizim kulübümüz. Yarın da Beşiktaş taraftarlarına, bu kupayı hediye etmek istiyoruz. En son haber Mehmet Topal ile ilgili durumdu. Semptom gösterdi. Ufak tefek sorunları vardı ama arttı. Dünyada çok yükselmeye başladı. Türkiye'de sayılar çok hızlı yükseliyor. Biz de bundan nasibimizi aldık. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Futbolcuların sağlıkları ile ilgili endişemiz var ama yarınki oyun için endişemiz yok. Sahaya çıkan oyuncularımız, olmayanları aratmayacak şekilde ellerinden geleni yapacaklardır. Bazen kötü durumlardan da iyi şanslar çıkabilir. Böyle bakıyorum ben. Yarın oynayacak genç futbolcularımızın sayıları giderek artıyor. Genç oyuncular, sahada olacaklar. Plan dahilinde, başlangıçta, sonradan oyuna girerek. Antalyaspor maçında sahada ne yapılması gerekiyorsa, yaptığımız analizlerle ve kendi oyuncu yetenekleriyle birleştirip sahadan ellerinden geleni yapacaklardır. Daha önce de söylediğim gibi genç oyuncular sayıyı tamamlamak için değil, hak ettikleri için buradalar"



Antalyaspor'un teknik patronu Nuri Şahin ile ilgili de konuşan Önder Karaveli "Nuri Şahin ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Kendisi, şahsım ve takımım adına çok güzel şeyler söylemişti, bunlar için teşekkür ediyorum. Futbolculuğunda takip ediyordum. Antrenör olduktan sonra da takımı ve futbolcuları geliştirdiğini görebiliyorum. Umarım onun da antrenörlük yolu başarılı olur. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum ama biz Beşiktaş olarak yarın bu kupayı kazanıp, evimizi götürmek istiyoruz" dedi.









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