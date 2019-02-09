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Beşiktaş taraftarından Kagawa hazırlığı!

Beşiktaş taraftarları, bugün Vodafone Park'ta ilk maçına çıkacak olan Shinji Kagawa için özel hazırlık yaptı.

Kaynak: Sabah
Beşiktaş taraftarından Kagawa hazırlığı!
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09 Şubat 2019 09:01
Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip 3 dakika içinde 2 gol atan Shinji Kagawa, bu akşam taraftarlarla buluşuyor.

Siyah-beyazlı tribünler, teknik direktör Şenol Güneş'in Bursaspor karşılaşmasında sol kanatta görev vermeyi planladığı Japon yıldız için özel hazırlık yaptı.

Kagawa etkisiyle maç biletleri tamamen tükenirken taraftarlar, başlama düdüğü öncesi tribüne çağıracağı yıldız futbolcuya hep birlikte Japon selamı verecek

Ayrıca tezahüratlarla ve özel 'Shinji' bestesiyle tecrübeli 10 numaraya 'Hoş geldin' denilecek.

Daha şimdiden siyah-beyazlı futbolseverlerin sevgilisi olan Kagawa, İstanbul'a ilk geldiğinde, taraftarın önünde çıkacağı karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.

 

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