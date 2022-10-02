Beşiktaş taraftarından derbiye yoğun ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar derbi maça büyük ilgi gösterdi.
Vodafone Park'taki mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar, rakip takım tribünleri olarak adlandırılan bölümü de doldurdu. Karşılaşmaya basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.
Statta basın mensuplarına ayrılan kontenjanın tamamı dolarken, Türkiye Spor Yazarları Derneği karşılaşmaya 7'si yabancı 213 basın mensubu akredite etti.
Vodafone Park'taki mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar, rakip takım tribünleri olarak adlandırılan bölümü de doldurdu. Karşılaşmaya basın mensupları da büyük ilgi gösterdi.
Statta basın mensuplarına ayrılan kontenjanın tamamı dolarken, Türkiye Spor Yazarları Derneği karşılaşmaya 7'si yabancı 213 basın mensubu akredite etti.
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