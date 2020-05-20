"ALTYAPIYA ALIN"

YİĞİT ŞENGİL ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşım yüzünden Bursaspor altyapısı ile ilişiği kesilen Yiğit Şengil için siyah-beyazlı taraftarlar harekete geçti.Yeşil-beyazlı kulübün altyapısında forma giyen ve kaptanlık da yapan 16 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından üzerinde Beşiktaş logosu bulunan bir resim paylaşıp, 'Var bir hayalimiz' diye yazınca Bursa'da tepki çekti. Ardından da "Aidiyeti olmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapılarak Bursaspor'dan gönderildi.Sosyal medyada olayın yayılmasıyla Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncuya sahip çıkarak, yönetimin harekete geçmesini istediler. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bu konuda adımlar atması bekleniyor.Bursaspor ile yollarının ayrılmasının ardından açıklama yapan Yiğit Şengil, "İki gün önce yaptığım bir sosyal medya paylaşımından dolayı, kulübüm Bursaspor'un yapmış olduğu resmi açıklama ile "Bursaspor Kulübü ile olan ilişiğimin" kesildiği haberini büyük bir şok ile almış bulunmaktayım. Öncelikle kırdığım ya da üzdüğüm Bursaspor taraftarlarından, yönetiminden özür dilerim. O an paylaşımı yaparken, bir sosyal medya paylaşımından bana zarar geleceğini ve olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim, fakat olay bu noktaya kadar geldi. Şubat ayında transferim gerçekleştiğinde duyduğum; Bursaspor Kulübü'nde bana inanıp transferimde emeği geçen herkese, bugüne kadar bana sağladıkları imkanlar için Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ediyor, aldıkları kararı saygıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.