Beşiktaş'tan Karagümrük galibiyetine derbi primleri

Beşiktaş'tan yönetim, Fatih Karagümrük ile oynanacak maç için özel karar aldı ve futbolculara bu gelişmeyi bildirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Karagümrük galibiyetine derbi primleri
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11 Mayıs 2021 09:54
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig' in son dönemecinde takıma hem maddi hem de manevi olarak desteklerini her fırsatta gösterdi.

Başkan, Galatasaray maçı öncesi 3 maçlık galibiyet periyodunda takıma kişi başı 310 bin TL prim verdi. Başkan Çebi, Galatasaray derbisi için de 200 bin TL ödeyecekti ama galibiyet gelmedi.

Oyuncularına sonsuz güvenine devam eden siyah-beyazlıların başkanı, derbide veremediği primi Karagümrük mücadelesi için ayırdı.

Takımın prim için değil şampiyonluk için mücadele ettiğini bilen Çebi, sürekli tesislere giderek oyuncularını yalnız bırakmıyor.



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