BEŞİKTAŞ, DOĞUKAN İÇİN FİYAT SORDU

HÜCUM HATTINDA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 kuralının yeni sezonda da devam edeceğini açıklaması sonrasında Beşiktaş'ta yerli operasyonu başladı. Valerien Ismael ile birlikte alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, Antalyaspor'la son dönemde önemli bir çıkışa imza atan Doğukan Sinik için çalışmalarına hız verdi.Akdeniz ekibindeki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın, Antalya'dan maliyet bilgisi talebinde bulunduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın ilk etapta bu transferi oyuncu takası formülüyle çözmeye olumlu baktığı konuşuluyor.1,80'lik kanat oyuncusuyla Beşiktaş'a ek olarak birçok İstanbul kulübünün de ilgilendiği biliniyor. Genç futbolcunun da kulübüyle anlaşılması halinde kariyerine İstanbul'da devam etmeye olumlu baktığı öğrenildi. Antalyaspor formasıyla geçen sezon 35 maçta 3 gol ve 7 asistle oynayan Doğukan, sağ kanat ve 10 numara hattında da görev verilmesi halinde süre alabiliyor.