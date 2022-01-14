Beşiktaş'ta yeniden Ze Luis sesleri!

Michy Batshuayi'nin hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet transferini gündemine alan Beşiktaş'la flaş bir gelişme yaşanıyor.



Rus kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesini feshederek boşa çıkan Ze Luis'in menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği öğrenildi.



Yeşil Burun Adalı futbolcu geçtiğimiz sezon başında Porto'da forma giyerken uzun süre Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer almıştı. Ancak ekonomik konularda Siyah-Beyazlılar'la anlaşma sağlayamayan Ze Luis, Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.



Rusya'da aradığını bulamayan 30 yaşındaki forvet 16 maçta sadece 1 gol atabildi. Bugün Lokomotiv Moskova'dan ayrıldığı resmen açıklanan Ze Luis kendisine takım aramaya başladı. Alınan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcuyla ilgili menajerinden gelen teklifi değerlendirmeye aldı.



Ceyhun Kazancı ve ekibinin kısa süre içinde Ze Luis'le ilgili Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik heyete bir rapor sunacağı öğrenildi. Eğer rapor olumlu olursa transfer pazarlıkları başlayacak. Daha önce Porto, Braga, Spartak Mostova ve Gil Vicente gibi kulüplerin formasını da giyen Ze Luis 297 maçta 96 gol ve 41 asisti bulunuyor.







