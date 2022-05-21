Beşiktaş'ta tek hedef Alexander Sörloth

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ile koordineli bir şekilde çalışan Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın listede olan oyuncularla ön görüşmeleri tamamladığı ve çoğu ile ön protokol imzaladığı öğrenildi.

Yönetim, eğer hedefine ulaşırsa yıllardır yaşanan sezon başı kampına oyuncu yetiştirememe sıkıntısını ortadan kaldırmış olacak. Siyah-beyazlıların anlaştığı futbolcuları açıklamak için transfer döneminin açılması bekliyor.



Beşiktaş , bir tek santrafor konusunda Leipzig'in futbolcusu Alexander Sörloth'u bekliyor. Futbolcuyu kadrosuna katmak için Alman kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Kartal, futbolcunun menajeri ile İstanbul'da yaptığı görüşmede Sörloth'un Türkiye'de oynamaya sıcak batığı bilgisini almıştı. Transfer sürecinin 1 ay sürebileceği belirtildi.





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