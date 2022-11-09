Beşiktaş'ta Redmond golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond, yeni takımıyla ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Redmond golle tanıştı
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09 Kasım 2022 23:13
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.

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