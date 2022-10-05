GHEZZAL'IN PERFORMANSI ISMAEL'İ SEVİNDİRDİ

GİRESUNSPOR MAÇI İÇİN ÖZEL PROGRAM

ISMAEL NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı. Derbi maçta oyuna girmesi ile hücum hattına hareket getiren Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı için adeta seferberlik ilan edildi.Beşiktaş, derbiden 1 puanla ayrılırken son 30 dakikada gösterilen performans ise umut verdi. Sakatlığını atlatan ve 72. dakikada oyuna giren Ghezzal'ın takımı ateşlemesi teknik heyetin de yüzünü güldürdü.Sağ kanatta deneyimli oyuncunun yokluğunda Muleka'dan istediği verimi özellikle asist ve pozisyon başlangıcı olarak alamayan siyah-beyazlılar, Giresunspor maçı öncesinde 30 yaşındaki oyuncunun durumuna odaklandı. Ghezzal'ın Giresunspor maçında 11'de oynaması için özel bir program uygulanacak.Beşiktaş'ın Fransız teknik patronu Valerien Ismael, Ghezzal'ın durumuyla ilgili olarak, "Giresunspor maçında 11'de oynamasını umuyoruz" demişti. Ghezzal, bu sezon Beşiktaş'ta 3 maçta 2 gol 1 asist üretti.