Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas için yeni kararlar

Beşiktaş Yönetimi, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas için flaş kararlar aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas için yeni kararlar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2021 16:13
Beşiktaş'ta yönetimin transferin son saatlerine kadar göndermek için uğraştığı Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas, takımda kalmayı tercih etti. Üç futbolcunun tavrı, yönetimi fazlasıyla kızdırdı.

Transfer döneminin kapanmasının ardından Beşiktaş yöneyimi, üç futbolcuyla ilgili yeni kararlar aldı.

Bu kararlara göre, Ljajic, Lens ve Douglas, Nevzat Demir Tesisleri'nde A Takım'daki futbolcuların yanına yaklaştırılmayacak.

Üç isim, kendilerine belirlenen sahada yapacakları bireysel antrenmanlara geç kalmaları halinde, noter işelmi başlayacak.

Öte yandan Ljajic, Lens ve Douglas, A Takım otoparkını kullanamayacaklar. Tesislerde, yemek saatlerinde A Takım'la birlikte yemek yiyemeyecekler.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.