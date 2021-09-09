Beşiktaş'ta Ljajic, Lens ve Douglas için yeni kararlar

Beşiktaş'ta yönetimin transferin son saatlerine kadar göndermek için uğraştığı Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas, takımda kalmayı tercih etti. Üç futbolcunun tavrı, yönetimi fazlasıyla kızdırdı.



Transfer döneminin kapanmasının ardından Beşiktaş yöneyimi, üç futbolcuyla ilgili yeni kararlar aldı.



Bu kararlara göre, Ljajic, Lens ve Douglas, Nevzat Demir Tesisleri'nde A Takım'daki futbolcuların yanına yaklaştırılmayacak.



Üç isim, kendilerine belirlenen sahada yapacakları bireysel antrenmanlara geç kalmaları halinde, noter işelmi başlayacak.



Öte yandan Ljajic, Lens ve Douglas, A Takım otoparkını kullanamayacaklar. Tesislerde, yemek saatlerinde A Takım'la birlikte yemek yiyemeyecekler.



