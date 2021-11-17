Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz sevinci!

Sezzon başında 10 futbolcusunu kiralık gönderen Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin gözdesi Kartal Kayra Yılmaz oldu.Orta sahaya yapılacak transfer sonrası süre sıkıntısı yaşayıp gelişimi yavaşlayacağından Ümraniyespor'a kiralanan genç futbolcu, TFF 1. Lig'de takımıyla çok iyi sonuçların altına imza atıyor.11 resmi maçta 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcunun gelişimi teknik heyeti de mutlu ediyor. Yönetim ile Yalçın'ın Kayra ile ilgili yaptığı görüşmede, gelecek sezon kadronun planları içerisinde yer alacağı ve Ersin ile Rıdvan gibi büyük bir sıçrama yapmasının beklendiği kaydedildi.