Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz sevinci!

Beşiktaş'tan Ümraniyespor'a kiralanan Kartal Kayra Yılmaz, takımıyla çok iyi sonuçların altına imza atıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz sevinci!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 13:00
Kartal Kayra Yılmaz
Kartal Kayra Yılmaz
Beşiktaş
Sezzon başında 10 futbolcusunu kiralık gönderen Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyetin gözdesi Kartal Kayra Yılmaz oldu.

Orta sahaya yapılacak transfer sonrası süre sıkıntısı yaşayıp gelişimi yavaşlayacağından Ümraniyespor'a kiralanan genç futbolcu, TFF 1. Lig'de takımıyla çok iyi sonuçların altına imza atıyor.

11 resmi maçta 2 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcunun gelişimi teknik heyeti de mutlu ediyor. Yönetim ile Yalçın'ın Kayra ile ilgili yaptığı görüşmede, gelecek sezon kadronun planları içerisinde yer alacağı ve Ersin ile Rıdvan gibi büyük bir sıçrama yapmasının beklendiği kaydedildi.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.