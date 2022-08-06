ISMAEL 5 YENİ TRANSFERE ŞANS VERDİ

CENK VE EMRECAN YEDEKTE

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'ta yeni transferlerden beşi ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör Valerien Ismael, bu sezon siyah-beyazlı takıma katılan Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst'u maçın başlangıç kadrosuna dahil etti.Siyah-beyazlı ekipte kaleyi Ersin Destanoğlu korurken, savunma hattı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss, Arthur Masuaku'dan oluştu.Orta sahada Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'i görevlendiren Ismael, hücumda ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Weghorst'a görev verdi. Bu sezon yeniden siyah-beyazlı takıma transfer olan Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise karşılaşmaya yedek başladı.