Beşiktaş, Sporting'in kornerlerine engel olamadı!

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'i konuk eden Beşiktaş, rakibinin kornerlerinden gelen gollere engel olamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sporting'in kornerlerine engel olamadı!
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19 Ekim 2021 20:37
Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Sporting'i konuk etti.

Siyah - beyazlılar, ilk yarıda rakibinin kullandığı kornerlerden gelen gollere engel olamadı.

Sporting, önce 15. dakikadaki korner organizasyonunda ön direğe yapılan ortanın arkaya aşırtılması sonucunda Coates'in tamamlamasıyla 1-0 öne geçti.

Ardından Portekiz ekibi, 27. dakikada birebir aynı organizasyonla ve yine Coates'in kafa vuruşuyla durumu 2-1'e getirdi.

Sonrasında ise 43. dakikada kullanılan kornerde Coates topa yükseldi ve vurdu. Bu kafa vuruşunda top, Vida'nın eline temas etti ve hakem VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Sporting'in kazandığı penaltıyı 43. dakikada Sarabia gole çevirdi.


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