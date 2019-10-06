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ABDULLAH AVCI'DAN DEĞİŞİKLİKLER

N'KOUDOU VE BURAK BİRLİKTE

OĞUZHAN DA İLK 11'DE

RUIZ 3 MAÇ SONRA

DIABY YEDEK BAŞLADI

İLK YARIDA TEK POZİSYON

BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİKLİK VE GOL

BURAK SÜRÜKLEDİ, DIABY ATTI!

DORUKHAN'IN ÜZÜCÜ SAKATLIĞI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 7. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 50. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ile 69. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Abdoulay Diaby'den geldi.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 8 yaparken, lider Alanyaspor ilk mağlubiyetinin ardından 14 puanda kaldı.Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor evinde Rizespor'u konuk edecekken, Beşiktaş ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde büyük değişime gitti.Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı.Beşiktaş'ın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alamadı. Avrupa maçında ilk 11'de şans bulan Necip Uysal, Güven Yalçın, Pedro Rebocho ve Douglas ise Alanyaspor karşısında yedek soyundu.Siyah-beyazlı ekipte rahatsızlığı nedeniyle Wolverhampton maçının hemen öncesinde son anda kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.Abdullah Avcı'nın son Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz da lig mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı.Beşiktaş'ın geçen hafta Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı şansı yakaladı.Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da ilk 11'de görev aldı.Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Victor Ruiz, 3 maç sonra formasına kavuştu.Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maçta sakatlanan Ruiz, bu nedenden dolayı ligde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmalarında görev alamamıştı.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Adem Ljajic, Domagoj, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Caner Erkin de ilk 11'de oynadı.Wolverhampton maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdoulay Diaby yedekler arasında yer aldı.Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhayer Oktay yedek soyundu.Bu sezon kötü gidişin yanı sıra sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, bu nedenle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Avcı, Orkan Çınar'ı ise kadroya dahil etmedi.Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da organize olmakta zorlanırken, 3. bölgede yapılan pas hataları nedeniyle iki takım fazla pozisyon bulamadı. İlk devredeki tek pozisyon 34. dakikada Alanyaspor'dan geldi.Bu dakikada Alanyaspor rakip savunmayı oldukça dengesiz yakaladı. Ceza yayı üzerinde topu alan Bakasetas sağ taraftan ceza sahasına giren Cisse'yi buldu. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cisse topu yandan dışarı attı.Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı 2. yarıya değişiklikle başladı ve beklenen gol 52. dakikada penaltıdan geldi. Devre arasında Ljajic kenara gelirken, Diaby oyuna dahil oldu.48. dakikada N'Koudou ceza sahasında Baiano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi ve topun başına gelen Burak Yılmaz topu köşeye göndererek takımını öne geçirdi.Bu golün ardından Alanyaspor rakip yarı alanda daha fazla adamla bulunmaya başladı ve Beşiktaş defansını rahatsız etmek istedi ancak siyah-beyazlılar kendi yarı alanında sağlam durarak Alanyaspor'a pozisyon vermedi. Beşiktaş, 69. dakikada Diaby ile 2. golü buldu ve rahatladı.Diaby'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Burak Yılmaz sağ taraftan içeri çevirdi. Arka direğe koşusunu sürdüren Abdoulay Diaby topu boş kaleye gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 70. dakikada rakibi ile girdiği ikili mücadelenin ardından çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.Dizi döndüğü anlaşılan Dorukhan Toköz'e sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı ancak Dorukhan gözyaşları içinde sedyeyle sahadan ayrıldı.Kalan dakikalarda Alanyaspor'un baskısı, Beşiktaş'ın kontra atak denemeleri sonuç vermeyince, siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak kara bulutları bir nebze olsun dağıttı.17. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kendi ceza sahası içinde geri pasında araya giren Bammou altı pasın sol çaprazında topla buluştu, kalesini terk eden Karius pozisyonun büyümesini engelledi.35. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.36. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Hutchinson topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.38. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası sol çaprazından savunmanın arkasına attığı topla buluşan Hutchinson'un vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.49. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına soldan giren N'Koudou, yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.58. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Efecan Karaca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Welinton topu indirdi, Junior Fernandes altı pas içinde şutunu çekti, Vida kaleye giden topa ayak koyarak golü engelledi.63. dakikada Diaby'nin uzaktan şutunda kaleci topun sahibi oldu.69. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Burak Yılmaz'ın sağdan sert ortasında Diaby altı pas önünde tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.79. dakikada Douglas'ın sağda kaptırdığı topla soldan ceza sahasına giren Cisse'nin çaprazdan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.85. dakikada Hutchinson'ın pasıyla soldan savunmanın arkasına hareketlenen N'Koudou'nun ceza sahası içindeki şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.90+3. dakikada Djalma Campos'un ceza sahası önünden şutunda Karius, üst köşeye giden topu kornere çeldi.Vodafone ParkArda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet ÇiçekKarius, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Douglas), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 85 Necip Uysal), Ljajic (Dk. 46 Diaby), N'Koudou, Burak YılmazMarafona, Baiano (Dk. 75 Musa Çağıran), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 66 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou (Dk. 57 Juinor Fernandes), CisseDk. 52 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 69 Diaby (Beşiktaş)Dk. 19 Burak Yılmaz, Dk. 28 Lens, Dk. 39 Ruiz (Beşiktaş), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 65 Ceyhun Gülselam, Dk. 65 Cisse, Dk. 86 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)