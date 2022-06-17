Beşiktaş'ın transferde Kazımcan planı

Beşiktaş, Altay'da oynayan Kazımcan Karataş için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İzmir ekibine para ve oyuncu takası önerdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın transferde Kazımcan planı
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17 Haziran 2022 13:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hesap yapmaya başladı. Sol bek için alternatif arayan siyah-beyazlılar Kazımcan Karataş'ı gözüne kestirdi.

BEŞİKTAŞ, KAZIMCAN'I İSTİYOR

Altay'ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen 20 yaşındaki savunmacı ile görüşmeler sürüyor. Temaslar ciddi düzeyde.

KAZIMCAN İÇİN TEKLİF YAPILDI

Takası kabul etmeyen Altay ile bonservis konusunun çözülmesi için de girişimler devam ediyor. Kara Kartal genç oyuncu için 4 milyon Euro isteyen İzmir temsilcisine 1 milyon Euro ve takas önerisinde bulundu.



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