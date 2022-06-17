Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hesap yapmaya başladı. Sol bek için alternatif arayan siyah-beyazlılar Kazımcan Karataş'ı gözüne kestirdi.
BEŞİKTAŞ, KAZIMCAN'I İSTİYOR
Altay'ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen 20 yaşındaki savunmacı ile görüşmeler sürüyor. Temaslar ciddi düzeyde.
KAZIMCAN İÇİN TEKLİF YAPILDI
Takası kabul etmeyen Altay ile bonservis konusunun çözülmesi için de girişimler devam ediyor. Kara Kartal genç oyuncu için 4 milyon Euro isteyen İzmir temsilcisine 1 milyon Euro ve takas önerisinde bulundu.
BEŞİKTAŞ, KAZIMCAN'I İSTİYOR
Altay'ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen 20 yaşındaki savunmacı ile görüşmeler sürüyor. Temaslar ciddi düzeyde.
KAZIMCAN İÇİN TEKLİF YAPILDI
Takası kabul etmeyen Altay ile bonservis konusunun çözülmesi için de girişimler devam ediyor. Kara Kartal genç oyuncu için 4 milyon Euro isteyen İzmir temsilcisine 1 milyon Euro ve takas önerisinde bulundu.
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