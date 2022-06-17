BEŞİKTAŞ, KAZIMCAN'I İSTİYOR

KAZIMCAN İÇİN TEKLİF YAPILDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında hesap yapmaya başladı. Sol bek için alternatif arayan siyah-beyazlılar Kazımcan Karataş'ı gözüne kestirdi.Altay'ın küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılması beklenen 20 yaşındaki savunmacı ile görüşmeler sürüyor. Temaslar ciddi düzeyde.Takası kabul etmeyen Altay ile bonservis konusunun çözülmesi için de girişimler devam ediyor. Kara Kartal genç oyuncu için 4 milyon Euro isteyen İzmir temsilcisine 1 milyon Euro ve takas önerisinde bulundu.